Lo lord répiblikin i règn dann sin-Martin ?

Dann gouvèrnman La Frans nana in minis l’intèryèr i apèl Zérar koulon. L’istoir va tienbo son nom konm sète inn an parmi bann promyé sosyalis la trayi son parti épi la komans la kanpagn pou zéléksyon mésyé Macron. Mé mi pans l’istoir va tienbo son nom pou in n’ot kozman. Sé sète moin la mark an-o la.

Sin-Martin la, sa in pti péi l’outromèr siklone i sort kasé brizé. Sa la pa i gran péi, vi ké li nana solman, d’apré sak i paré, trant sink mil pèrsone i rèss la-ba. Pti péi, sa i vé pa dir pti problèm mé inn foi anplis bann gouvèrman La Frans la pa konète pran la mézir bann problèm-la.

Siklone laté pankor fine pasé, dann télé téi rakont déga biensir, mé té i rakont ankor bann mové moun té apré dsann dsi la vil avèk z’ot sab pou kass magazin, épi vol sak nana pou volé. Arzout èk sa sa la pass an boukl sépa konbien foi si tèlman demoun té fini par kroir lo pli gran roblèm l’arivé ala li la.

Gouvèrné sé prévoir d’apré sak i di. Si gouvèrné sé prévoir l’avé pétète désèrtin mézir té i pé prann avan siklone i déklansh é avan siklone i ariv. Siklone, i pran son fors dan la mèr é oplis la mèr lé sho, oplis siklone lé riskab ète sèryé é la tanpératir la mèr la fine trap 31 dogré donk danzé lé la. In gran péi konm La Frans té i pé avoir in méyèr politik prévansyon, plito k’in politik la défiskalizasyon avèk d’apré sak i paré in takon l’inzistis, in gran l’inégalité rant le moun.

Mé astèr si i kroi mésyé lo minis l’ord répiblikin i règn dann Sin-Martin. La pa sak demoun laba i di dann téléfone, mé pétète sé lo l’ord kolonyal i règn laba : li la tronp lo kalité d‘ord, in poin sé tou.