Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, moin nan kom l’inprésyon la gosh i sava gingn in bon batlavé isi, konm dan La Frans pars mi oi pa bann z’éléktèr rodonn son konfyans sak la roul azot dan la farine pandan sink z’ané é anplis ké sa zot nana konm l’inprésyon la gosh lété konplis tout bann mové plan zot la soufèr. Mi pans vi konpran sak mi di ? Kan lo bann parol épi lo bann z’aksyon i tir shakinn son koté, demoun i an apèrsoi pa toutsuit mé momandoné zot i fini par rann azot kont de sa. L’èr-la, zot i pini lo bann doub zé. Tok ! Pran sa pou toué !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant i koz touzour la boush rouvèr, out manyèr pansé i étone pa moin d’ou pars si ou i rapèl bien : avan Hollande l’avé Sarkozy.avan Sarkozy l’avé Chirac… é si mi tronp pa lé z’inn konm lé z’ot la fé konmsa : in koté lo bann promès, lo bann parol, la lang do myèl é l’ot koté lo bann z’aksyon té i vien an kontradiksyon.

Mé nana kékshoz la kasé ankor plis avèk Holland épi lo parti sosyalis, kékshoz k’i fé ké kont z’ot prop z’idé, bann sosyalis la rant dann plan bann kapitalis : kisoi par érèr, kisoi par konplisité par raport lo gran kapital, kisoi par féblès é sé sak bann z’éléktèr i pardone pa zot. An plis ké sa, i pé dir Holland la nouri lo vèr pou pik lo kèr parti sosyalis : li la fé rant Macron dann gouvèrnman, kaziman lo lou dann park mouton.