Lo mo Rényon, sa i korsh la boush don sa ?

Mardi soir moin la parti in gran rényon dann la vil Lo Por. Pou kosa moin la parti rényon-la ? Promyé rézon pars lété in rényon pou Mélenchon é konm mon parti i domann vote pou kandida-la, il falé moin té la. Dézyèm rézon, moin té anvi oir le lologram, pars la si tèlman anparl de sa ké kan moin la antann téi fé sa dann Por moin la pans i fo mi sava oir.

Kosa mi pans de sa ? Mi pans sa lé intérésan mé sanm pou moin sa in n’afèr i fo amélyoré par ébzanp pou agrandi l’éstatir lo moun k’i koz. é i doizète posib amélyoré konmsa sak i koz i aparé konm avèk in pli gran éstatir. An touléka sa lé bien ankourajan pou domin : kansréti pou rogard in éspéktak téat, in konsèr dann troi dimansyon é pa arienk an dé konm zordi. par in gran troup, sansa par in group la mizik kékpar dsi la tèr.

Donk si in zour demoun i domann amoin kosa moin la pans la kanpagn l’ologram l’ané 2017 moin va di sa i anons dé shoz inportan.

Shoz inportan, moin la fayi mank ali kant mèm. Pou kosa ? Pars kan moin l’arivé l’avé in moun t’apré kozé é d’apré sak lo moun i di sé in pèrsone dann mouvman Pour La Rényon. Pour la Rényon, té i falé konète pars moin la pa antann ali parl La Rényon : moin la pa santi, dann son kozman, in souf rényoné, in souf pou l’idantité rényonèz. Si tèlman moin la pans té in zoizo d’pasaz apré parl lé shoz li koné pa. L’èrla, moin té paré pou dékolé pars moin té i san pa moin shé moin. Moin la résté, mi rogrète pa, mé pa pou lo dikourèr lo parti Pour La Réunion.

Mi doi dir, moin lé patriyot rényoné donk nana dé shoz i shok amoin pars in patriyot kan i done ali l’okazyon li parl son patri é li la poin la ont anparlé. Sa la pa in gro mo sa ! Sa i korsh pa la boush in n’afèr konmsa !

Nb Pou dir la vérité, konm moin la fine dir, konm Robinet de la Serve té i di, dann son tan, moin nana 2 patri, in sé La Frans, mé l’ot sé La Rényon é konm sé La Rényon na poin la plas èl i doi an avoir, ala pou kosa sé èl ké ni doi mète an l’èr shak foi nou néna l’okazyon.