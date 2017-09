Lo néo lé la épi bien la : sé sa lo problèm !

Moin la antann dann télé konsèy réjyonal la donn in marshé la vyann volaye pou la kantine in sosyété i fé l’inportasyon la vyann volaye. Alé oir li noré pi donn son préférans bann l’élvèr La Rényon késtyonn donn kréol travaye. Donk astèr bann marmaye lisé i sava manz la vyann volaye inporté, é pétète bann l’élvèr rényoné é bann travayèr lé riskab sèr z’ot sintir.

Moin la antann in madam, dann in konférans do prèss, apré krétik konsèy réjyonal é mi pans èl na bien rézon : i fo donn la proférans bann l’élvèr rényoné. Mé koman i pé fé in n’afèr konmsa ? Koman bann l’élvèr rényoné té kapab ète lo moin dizan ?

Nout tout i koné bann problèm nout bann prodiksyon rényonèz. Nana dabor lo l’éshèl : koman in l’antropri z i fé l’élvaz par santène de mil, i nyabou konkirans inn i élèv volaye pardizène milyon. Koman i fé pou diminyé lo pri d’rovien kan bann z’intran i kout tèlman shèr ké sa. Miz dsi la kalité ? Dakor mé i fo shoizi la kalité plito k’la kantité... Pétète zot i pans konm moin i vo myé manz in pti pé mé dé bone shoz mé i fo oir la loi i koné pa in règloman konmsa.

Final de kont, ni konpran bien, dann in n’afèr konmsa, konm dann d’ot sé lo sistèm k’i konvien pa nou. Ni koné bien la loi Colbert : la koloni na poin lo droi fé lo pli pti klou ké nana. La koloni lé blijé ashté avèk « la métropol » tout sak li a bézoin, la koloni i pé pa shoizi par èl mèm son bann prodiksyon. Mé la koloni lé aboli sa !

Oui, lé bien vré mé la néo-koloni la pa aboli ditou, é la néokoloni sé in foré d’lanspèk pou anpèsh anou avansé. Sé la néo k’i désid kouèk ni pé fèr, kan ni pé fèr, épi nout rolasyon la dépandans par raport la métropol.. donkalor, si i shanj pa lo sistèm, i pé koz dsi tout, é par proférans la boush rouvèr san gingn trap in bon rézilta pou nout péi. La néo koloni la pa ditou aboli. Sé sa lo problèm !