« Lo pli méyèr sos nana, sé la fain ! »

Dann in manzé, nout tout i koné, sak i angant pou anvoye anndan, sé la sos. Ni koné bien, nou kréol rényoné, ni yèm pa manzé sèk, ni yèm manzé sosé. Zot i koné bien manzé sèk lé difisil pou pasé, mé manzé sosé sa i rant bien vèy pa... Mé si ou la pa fain, si la boush i rofiz lo méyèr kari, na poin arienpou fèr… Si la fain lé pa la, méyèr manzé i ansèrv de rien. La fain i done gou épi santiman in kékshoz na poin rodinèrman ni gou ni santiman. La fain i ranplas piman, la fain i ranplas zépis, ali mèm bouyon larson, ali mèm lo bon sos kari : la fain, fransh vérité, méyèr sos ké sa na poin. Z’ot boush i fé d’lo ? Moin lé sir zot na in anvi san z’ète ansint. Alé ! Mi lès azot kass z’ot tète la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé !