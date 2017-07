Lo prinsip bann grann vakans, sé lo vakans bann gran prinsip ? In pé kourt kan ou I di sa konmsa !

Vakans, dann tan mon jénès, dé sèrtin téi apèl sa shanjman d’èr é pou ma par mi èm bien i apèl sa konmsa. Shanjman d’èr sé kan ou i sort dan lé ba é ou i sava dan lé o ! Sé kan ou i sava la mèr pou pass in koup de tan. « L’èr » mé pa arienk sa ! I pé z’ète osi l’anbyans, l’aktivité, in nouvo z’intéré, bann nouvo z’ami-z’amiz. Donk shanjman d’èr sa sé in n’afèr i pé z’èt profitab pou bann marmaye, bann jenn épi bann grann pèrsone si lé bien améné.

Mé nana in problèm. Lakèl ? Nana in bonpé d’moun na poin lo moiyin pou alé an shanjman d’èr. D’apré sak mi koné nana ankor de moun, isi La Rényon, la pankor parti la mèr pou pass kansréti in zourné. Shak ané la-ba dann La frans, sekour popilèr i pran in trin pou amenn marmaye la mèr é sa sé in n’afèr ékstra pou zot… Isi, néna de moun lé ba i rèv pa mète z’ot pyé dan lé o. L’inégalité dann nout sosyété i toush pa solman nout nivo d’vi, i toush osi nout bann loizir. Pars oplis i sava, oplis lo loizir lé marké par la ségrégasyon sosyal.

Mi di pa na poin inn dé tik-tak pou lite kont la ségrégasyon : nana bann koloni d’vakans mé sa lé bien rar zordi ! Nana bann sant aéré é La-dan marmaye i pé an avoir in l’aktivité varyé. L’ékol osi i aport in bienfé bann z’anfan. Vizit bann fèrm pédagojik ! Vizit l’akouariome ! Pass in zour la mèr ! Alé oir sirk Zavatta ! Tousa sé dé bone shoz.

Solman zordi in bonpé i rèv arienk alé déor, alé dann l’érop, pran l’aviyon pou shanj d’èr. Mé, mèm si moin la poin bann shif, mi pans nana in minorité d’moun i pass in vré bon vakans, in vré bon shanjman d’èr... In pé i di : lo prinsip bann grann vakans, sé lo vakans bann gran prinsip. Donk lo dépéizman ! Vré ? Pa vré ? Mi koné pa bien ozis, mé mi pans sa lé in pé kourt konm kozman.