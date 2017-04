Lo pti néo ilistré, dézyèm morso. Késtyon/ répons dsi lo fon dévlopman

Pou kosa ni réklam in fon dévlopman

Mi rapèl azot ni réklam sa dann in tout i apèl la résponsabilité : in l’asanblé avèk lo bann pouvoir k’i fo, in bann konpétans asé gran pou pèrmète anou pran la sharj nout dévlopman dirab, épi in fon pou dévlop lo péi. Sé sak ni apèl larésponsabilité : ète résponsab pou nout déstin, pran lo bann mézir k’i fo, sou la komann lo pèp rényoné.

Koman i ranpli kokiye vid la ?

Zordi li lé vide vi ké li égzis pa mé domin na moiyin ranpli ali. Par koman ? Par l’arzan l’éta va mète pou dévlop anou, par l’arzan bann rényoné va mète pou dévlop z’ot péi, par in taks dsi l’arzan gagné dann zé d’loto épi lé z’ot zé. Ladan i pé an avoir osi l’ède bann péi déor dann in bon kopérasyon gagnan gagnan. La Chine i mète pa l’arzan pou ède La COI amenn son politik ? Pou kosa ni pouré pa bénéfisyé l’ède désèrtin péi l’oséan indien épi mèm pli loin.

Kisa i komann fon-la ?

Lo néo pars li bour son né partou ? La prèv bann négosyasion dann La Guyane la kapoté pars gouvèrnman té apré négosyé an misouk avèk désèrtin sèrvis épi désèrtin l’antropriz. Sé pou sa bann guyané la di, zot i vé pa dsa anplis ké, konm i di, lokont té pa bon. Donk kisa i komann fon la ? Sé bann réntyoné kisoi par in diréktoir lo fon pou aplik bann désizyon nout l’asanblé. Lo néo, li lé pa kapab fé lé shoz dann nout z’intéré é sa ni koné.

Sa i sava loin in fon konmsa ?

Li v’alé loin si li mérit la konfyans demoun pa. Pa si in bann min long i mète la min dodan. Pa si néo i sort par la port épi li rant pa r la fénète.

(lo pti néo ilistré-késtyo/répons lé a suiv)