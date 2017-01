« Lo réspé pou l’onm sé tienbo la parol doné ! »

« Moin la fine done parol ! ». Ala in kozman moin la fine antann in bonpé foi dann la boush demoun. Pars fransh vérité, si ou la bien kalkilé, si ou i réponn pa lézèrman, si ou i trouv sa sé in bon solisyon akoz pa réspèk la parol ou la doné. Akoz trayir out parol ? Poitan dann lo mond la politik la trayizon sé in kékshoz ou i trouv souvan. Mi di pa nana plis trète ké d’moun i réspèk z’ot parol mé nana kant mèm dé ka. Rapèl azot sak la spass la-ba dann Sint-Sizane kan lo mèr la démisyone son post. Son bann soidizan dalon la promi-ziré, la min dsi lo kèr, ké zot té paré pou démisyone z’ot tour kan lo mèr nora té fine artrouv tout son droi. Kan l’ariv zour-la, la plipar la fé sak zot la promète mé in pé la rofizé : la plas té tro bon pou zot. Boudikont, zot i koné kosa l’arivé, mé lo mové l’égzanp demoun bien plasé la doné lé riskab détinn dsi in bonpé d’pèrsone dann nout sosyété. Poitan in moun na réspé pou li-mèm, nana galman réspé pou la parol doné é si li réspèk pa son parol sa i vé dir li na poin réspé pou li mèm... Alé ! Mi lès azot fé travaye z’ot tète la dsi, ni artrouv pli d’van sipétadyé.