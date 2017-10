« Lo rèv, shomin pli kourt pou sort in point pou alé in n ’ot ! »

Moin la touzour antann dir : shomin pli kourt pou sort in poin pou alé in n’ot sé lo lign droite. Dizon la plipar d’tan… pars si nana in bèl kap dovan, lo zistoir d’shomin pli kourt lé riskab tèrmine an shomin pli long. Boudikont moin la parl kozman marké an-o la pars, provèrb-la i sort l’Afrik é mi san bien la-dan in l’anvi d’plézanté. Mé apré an avoir réfléshi in pé, mi pans lo rèv sa lé pa anklavé ni par lo tan, ni par l’éspas, ni par in n’ot dimansyon. Lo rèv sa sé in n’afèr insézisab, i gingn pa mète ali la jol, é li travèrs lo mir si i fo-zot i konpran bien mèm in kap i pé pa bar son shemin. Zot i konpran pou kosa in saz péi Burkina Faso la di in n’afèr konmsa. Alé ! Mi less azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.