« Lo sal i angrès koshon »

Zot i koné kozman-la ? Pé s’fèr oui, pé sfèr non. An tou lé ka, moin la konète lo tan désèrtin moun téi vien la kantine pou ramas lo rèstan manzé avèk lo sal pou zanimo, sirtou pou koshon. Sa téi évite azot ashté toultan manzé dann magazin. Tan myé pou zot ! Sa sé lo promyé sans dakor, mé lo sans figiré ? Lo sans figiré par ébzanp pou bann moun i fé biznès la pa tro onète, donk i blanshi larzan sal : lo lé sal pou vréman mé li angrès désèrtin ! Suiv mon rogar si lé posib mé mi pans sa i étonera pa zot vi ké ni viv dann in sosyété bien koronpi. L’èrla lé sir ké dé shoz konmsa lé p arar konm korn lapin. Alé ! Ni artrouv pli dvan sipétadyé.