« Lo shate i gard zoizo ziskatan li tonm »

Mi koné pa si zot la fine avèy lo shat apré trap zoizo. Si zot la pankor vi, pran in pé lo tan épi rogard. Si zot la fine oir, moin lé sir zot i sar pa di lo kontrèr d’sak mi ékri zordi. Zoizo lé dsi in fil an otèr, lo shat lé koushé dann zèrb san bouzé. Zoizo i krin pa arien mé lo shat, konm k’i diré, i pans pa parèy. Son zyé vèr jone lé fiks avèk pétète in pti tranbloman tazantan. Si zoizo I shap toutsuit lé bon pou li, mé si li aspèr tro la pa bon pou li… I diré, zoizo I komans ète jéné épi toudinkou, I dire li lé présé pou shapé. Li sar pran son distans. Sof ké toudinkou, olèrk gingn volé, li tonm atèr é lo shat i kap ali. In kou d’azar ? Mi pans pa, pars, sanm pou moin, lo shat la noptiz zoizo-la… Antansyon pa k’i ariv azot in n’afèr konmsa sans prop konm sans figiré. Touléka mi lès azot kass z’ot koko la dsi si zot i sousyé pou sa é ni artrouv pli d’van sipétadyé.