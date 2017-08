« Lo shien i baz pa dsi lo shat po donn ali kou d’min. »

Par tradisyon, i di lo shat avèk lo shien la pa kamarad. An touléka, sé sak nou bann z’imin ni pans… Moin mi dout, pars in zour moin la vi in fémèl shien apré donn dolé son pti é anparmi détroi pti shat. Zot va dir amoin, i fo pa prann in ka partikilyé pou in zénéralité é moin sar dakor avèk z’ot poinn vizé. Donk dizon lo shat avèk lo shien la pa kamarad… L’èrla lo kozman i vé dir sinploman la pa bézoin kont dsi out l’ènmi pou tir aou d’in mové pa. Sa lé vré dann bann z’afèr, sa lé vré galman dann la politik. Sof si ou i fé in tiktak. I apèl sa bann z’alyans suivan lo sirkonstans. Kréol i apèl sa manzé koshon, mé a bien rogardé dé z’énmi, momandoné i pé an avoir in mèm z’intéré pou in koup de tan é dé ka konsa iank pa dann l’aktyalité. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.