« Lo shien nana kat pate, la pa pou sa li pran dé shomin an mèm tan. »

Sa i fé l’èr d’in kasaz ti-boi. Sa i pé étone in pé vi ké la konsékans na poin in rolasyon avèk lo problèm l é pozé. N’ar pi dir : lo shien na kate pate, akoz i fé marsh ali dsi dé pate dann sirk ? N’arpi dir d’ot shoz ankor, mé ousa la parti shèrch in n’afèr konm lé marké an-o la. Biensir i pé dir, kat sé dé foi dé, donk oplis ou na moiyin, oplis ou i pé fèr dé shoz é sa la pa vré toultan. Mil pate ? Li nana sink san foi plis la pate ké nou, poitan li pran in sèl shomin é li fish droit dovan li konmsi li na in radar pou gide ali. Arzout èk sa dann viraz li fé son manèv dousman-dousman konmsi li kapotré avèk la fors santrifiz. Final de kont la pa pars ou na pliss moiyin ké ou i pé fèr plis dé shoz. Moins moiyin bien anploiyé, i vo myé ké plis moiyin mal anploiyé. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi-si zot i vé !- é ni artrouv pli d’van sipétadyé.