Lo vyé mové fon l’éstrèm droit lé la é bien la. Hitlèr osi té i yèm bien son shien !

Si in zour, zot i doi alé dann La Frans pou travaye é si z’ot zanfan i manz pa koshon par rolijyon fé bien antansyon la komine zot i sava résté pars lé posib si lo mèr lé fron nasyonal donk blé marine, li la siprime lo kari pou ranplas la vyann koshon. Poin vyann volaye so zour la ! Poinn zèf poul non pli ! Minm pa in pti sardine ! Lavyann koshon solman é tanpir pou ou si ou la pèye la kantine plin po.

Si in zour ou i doi alé dan La Frans pou travaye é si out z’anfan i manz la kantine. Si ou i amenn la rolijyon malbar, é out z’anfan i manj pa bèf, mèm tablatir. Poinn ropa sibstitisyon dann bann komine lo mèr lé fron nasyonal. Poinn vyann volaye ! Poinn kari koshon so kou isi ! Poinn zèf ! Mèm pa in pti sardine kansréti an boit épi tanpir pou ou si pou la kantine ou i pèye plin po.

Astèr si dann bann komine la, néna in bibliotèk é si ou lé abityé alé rode liv pou lir. Alé pa rode lo manifèst parti kominis, ni Karl Marx, ni Lénine, ni Mao, ni Proudhon. Ni bann liv i atak lo fron nasyonal, ni bann liv i rakont lo promyé noiyo l’om modèrn la viv dann L’Afrik é lété noir avann pèp tout la tèr. Antansyon zot i fé konm Yves Copens é zot i di, la ras blansh i égzis pa, i égzis arienk bann noir dékoloré. In liv konmsa, sa i ash an myète !

Alor lé z’ami, lé dalon, lé kamarad si nout parti i di « pa in sèl biltin Lepen » la pa par zé, mé pars l’istoir i amontr anou bien dé shoz : Hitler kan li la pran pouvoir désèrtin kominis la vote pou li, désèrtin sosyalis galman, désèrtin juif, désèrtin jitan, bann z’omo galman. L’èrla, li la gingn lo pouvoir épi li la komans élimine lé z’inn, lé z’ot é lé z’ot ankor. Zot va dir amoin Lepen la pa fé sa, fron nasyonal la pa fé sa. Oui lé vré mé tansyon pangar la pa bézoin pran in risk konmsa. Lo vyé mové fon l’éstrèm droit lé la é bien la ! Hitler osi téi èm bien son shien !