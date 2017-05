« Lo zèf zordi lé pli préférab pti poul pou domin. »

Mi pans sa in moun présé la mazine in kozman konmsa pars inn shans li nana zordi li préfèr sa par raport pétète dé shans li nora domin. Sa sé solon la mantalité shakinn dé nou… In zistoir i vien dann mon tète : i paré in lékip psikolog la parti dann in zardin pou marmaye. Zot la done shak marmaye in bonbon épi zot la di si talèr zot la pankor manz lo bonbon, ni done azot dé. L’èr-la, nana sak la manz lo bonbon toutsuit, nana sak la mord z’ot lèv o san, larm la koul tousèl, lo dan la grinsé pou nyabou pa manz lo bonbon toutsuit… Aprésa zot la suiv lo bann marmaye é zot la romark sak la manz toutsuit z’ot bonbon la pa bien réisi dan la vi é sak la nyabou pran pasyans la myé réisi. Sa i vé dir, dan la vi, si ou i gingn pran pasyans, kontrol out dézir ou lé myé armé pou la réisite dan la vi. Astèr zot i pran sa konm zot i vé, mi fors pa zot pou réfléshi dosi sa é ni artrouv pli d’van sipétadyé.