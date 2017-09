« Lo zo i soutien la shèr ! »

Mi pans, zot i koné konm moin koman nout kor lé goupiyé ? In larshitéktir d’zo, anmayé dann la shèr, épi arzout èk sa tout bann tiyo k’i sar avèk, tout bann nèr apré lyané épi l’anvlop la po é l rès mi anparl mèm pa. San lo zo i soutien pa la shèr. Mé la pa tèlman sak nout kozman i vé dir… Si ni di la mèr i soutien lo pti, l’èr-la nou lé dan la vérité. In momon i soutien son zanfan é sa sé in n’afèr nout tout i koné, mèm si li soutien pa toultan dann bon sans k’i fo, li fé sa avèk lo méyèr z’intansyon. Koméla i di galman in momon i pé ronyé son zanfan mé la pa in ka zénéral, sa in ka partikilyé. I parl galman bann déni d’grosès é i ariv sa lé vré, mé sa sé ankor in ka partikilyé. Moin pèrsonèl, mi profèr in momon émant, in moman i protèz, in momo n i garanti aou kont bann danzé. Alé ! Mi lèss azot ré fléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.