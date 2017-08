« Lo zyé lé kouyon, la boush lé bète. »

Moin la fine dir azot : lo zyé na poin balizaz. Li triye pa sak li rogard. Nana arienk lo sèrvo i pé dékode in n’afèr pou li, donk done in sans sak li la vi. Pou done ali in sans i fo pa sèrvo i pran konésans dé li in sèl foi, i fo plizyèr. Tan k’a la boush, son tour, i ariv k’èl i koz san prékosyon. El i di kékshoz antomatikman apré solman lo dékodèr pou d’moun i oi lo konsékans - tro tar mounoir ! Lo zyé, konm la boush sé dé tèrmino, la pa l’inité santral. Mé a bien kalkilé, kozman-la i pé z’ète konm in mo d’éskiz pou in n’afèr ou la vi mé ou té i doi pa oir, sansa ou la di mé ou té i doi pa dir. Si ou la mète in moun dann l’anbara, pétète apré li an vé d’ou é sé pou sa ou i éskiz aou par in plézantri. Mi éspèr zot la bien suiv amoin dann mon parkour. Donk mi lès azot kas z’ot koko la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.