« Lo zyé lo patron i angrès koshon »

Mi pans zot i koné kozman-la. Mi pans pa sé solman par intéré l’arzan, mé par l’intéré lo patron i port pou son zanimo. Li oi si li nana manzé, si li nana d’lo, si na poin karapate dann son poil, si son blan zyé lé blan é pa jone, si li trok pa lo pa kan li marsh. Tousa la lé inportan. Mèm mi koné in gramoun té i koz ziska avèk son zanimo. Alor zot i konpran bien sé in bon rézon pou lo zanimo ète an bone santé, grosi normalman é pran lo poi konm k’i fo. Mé sa sé lo sans prop é zot i koné lo sans prop la pa in n’afèr i fo sort Politéknik pou konprann. Mé lo sans figiré, sé koi la-dan ? Mi pans sé sinploman kan ou i san ou lé résponsab pou vréman ké l’afèr i marsh bien. Si ou i pran lé shoz a la lézèr, si ou i s’anfou d’sa é bin lé shoz i pé pa marshé vréman konm k’i fo. Mi pans zot i suiv amoin dann mon kozman. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.