« Lyèv i obli gob, mé gob i obli pa li »

Mi koné pa si zot la fine oir, an vré, in gob pou trap lyèv. Moin pèrsonèl, moin la vi arienk in kou, étan pti, é mi pé dir azot sa sé in kékshoz la inprésyone amoin èk son golète banbou fléshé, son kord épi lo la k’i atann lyèv si la fantézi i pran ali pou vni manz lo morso manyok kaziman pozé dann gozyé lo la. Solman moin la zamé vi in lyèv trapé par so téknik la. Moin la majiné sinploman… Mé sak mi koné sé ké la vi lé plin pyèz é in moun normal i pas pa son tan pou débisk azot : in tor dan nou, pétète, pars ni fé tro konfyans é kan i ariv anou in movèz pass ni jir ni tonm ar pi zamé dann pyèz-la. Pyèz-la dakor, mé lé zot ? Mèm bann pli gran militèr, bann pli gran politik, bann voiyou profésyonèl, i fini par tonm dann in pyèz. Parl pi nou, pti kolon normal, lé bien fasil pou roul anou kari sou d’ri. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.