« Ma mèr la di amoin konmsa, èl i prétan pa mi maryé èk in fanm katalog. »

Fanm katalog ? I prétan dir ou i pé maryé par koréspondans, kisoi dirèk, kisoi par l’azans. I paré ou i pé trouv la-dan tout sort z’avantaz. Par ébzanp trouv in bon fiy, la pirté garanti par l’édikasyon son momon. Mèm son rolizyon ou té i koné é manyèr-la ou la poin sirpriz pou an avoir. I paré osi, lo moun lété formé éksopré pou tienbo son ménaz. Sèl l’inkonvényan ou té i doi péyé pou sa, épi la plipar d’tan out promiz lété in pé o flan. Mé par l’fète, akoz téi apèl sa bann fiy katalog ? Sinploman pars té i anvoye aou foto koulèr pou bien aprésy é out fitir. Mi koné in ga la maryé èk in fanm katalog é la bien éspasé. Mi koné osi d’ot té i fé sa arienk pou gingn nasyonalité éoi toush l’arzan lokasyon familyal. Alé ! Mi pans zot va kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

NB I paré gouvèrnman l’Island e lé sitèlman ankonbré avèk bann fiy sélibatèr, ké li propoz bann garson sak i vé pou vni maryé avèk bann jenn fiy lo péi épi i angaj pou rèss dann lo péi, kont in prime 4500 € par moi pandan i bon koup de tan.