Madam la minis, ou na lo mir dann zorèy don ?

Dabitid ou i domann in n’afèr pars ou na poin. Nou sé l’égalité k’i mank anou é moin lé sir in bonpé dé shoz ké la éspasé dann nout vi piblik é pétète privé, sa i ésplik par nout bézoin l’égalité. In prèv an plis si zot i vé : la TNT. Isi nana dis shène la TNT é la-ba dann La Frans banna nana 27 shène. Donk in pé i réklam... Mèm in bonpé vi ké lo réklamasyon in radio la lansé, plizyèr milyé d’pèrsone la fine aprouvé. Mi di pa kosa mi pans dé sa, mé mi romark solman lo bann moun la signé i ésplik sa par z’ot bézoin l’égalité.

I fo dir, pou vréman nout sosyété i soufèr dsi la késtyonn l’inégalité rant bann rovni. Mi sava pa dir azot tout lo bann poin pars zot i koné konm moin é nout parti i arète pa fé la kanpagn la dsi. Mèm la Cour bann kont la fé in rapor pou dir in n’afèr konmsa lé pa bon, lé in pé malsin pou nout sosyété. Donk èl la propoz in bann solisyon avèk an parmi in l’indéksasyon bann pti rovni suivan la shèrté d’la vi, inn foi ké l’INSEE nora fine bien kalkil konm i di lo diféransyèl rant lo kou d’la vi isi La Rényon é la-ba konm dan La Frans.

Donk, konm nana ène minis rényonèz, dé dirizan nout parti la gingn l’okazyon pou poz aèl an piblik, késtyon dsi sak èl i kont fèr pou bès in pé so l’inégalité. Shak foi èl la réponn : èl lé kont la siprésyon la sir-réminérasyon pou bann fonksyonèr. Pèrsone la pa poz aèl késtyon-la, mé i diré èl lété programé pou donn répons-la. Konm in komik té i di : la pa lo késtyon mé ala mon répons.

Madam la minis i antan pa z’orèy don ! Konm téi di moi d’mé 1968 : « Lo mir na zorèy, é z’orèy na lo mir ».