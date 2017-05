« Magnok amèr i gate an dèrnyé »

Mi koné pa, si konm moin, zot i yèm rogard bann plantasyon nana isi La Rényon. Mé si zot i rogard bien, zot i pé oir, an parlann magnok, nana plizyèr kalité : magnok nonm, magnok blan, magnok roz, magnok karant zour, magnok-flèr, java, brède épi d’ot ankor. Nana lé bon a manjé, nana lé pa bon a manjé… An parmi nana lo magnok amèr… Na dé moman, la plui i tonm si tèlman ké magnok i gate, pars li mète a ropousé donk li vien maf é pi tro bon a manzé. Astèr, i fo atann la ropous épi in nouvo rékolt. Sé l’èr ké bann z’obsèrvatèr i mète a dir : si lo bon magnok i gate vitman, magnok amèr li gate pa ditou sansa an dèrnyé, avèk lo tan. Astèr mi poz amoin késtyon : kozman-la sé in provèrb, sé pa in provèrb ? Mi pans sa sé inn pars li nana konm in moralité é li aplik pa solman dann in késtyonn magnok mé dann in bonpé sirkonstans la vi. In légzanp ? I di pa sé lo bon moun k’i sava avan é bann mové i rèss la pou lo grin... Alé ! Mi lèss azot kass z‘ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.