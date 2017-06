Mandéla in téroris ? Alé pous kanar dan la pant Bélèr don !

Oplis in moun lé gran, oplis ou na l’èr pti kan ou i krétik ali. Zordi-la mi vé anparl lo kozman résponsab Fron Nasyonal la di dsi Nelson Mandéla. Pou li gran bononm-la sé in téroris. Biensir na in bonpé dalon la mord ali pou an avoir di in kékshoz konmsa é mi pans i f opa obliy ali..

Mi koné pa si zot la bien gard lo l’émisyon dsi Rényon promyèr kan la fé diskite rantre zot bann kandida dépité dann katriyèm sirkonskripsyon. Moin na touzour, dann mon mémoir lo késtyon Max Banon, nout kamarad Sin-Pyèr kan li la domann kandida FN si, solon li, Mandéla sé in téroris : lo boug la pète in kab, olèrk di lo fon son pansé si li lé pa dakor avèk son résponsab.. Parèy si li lé dakor.

Téroris ? In moun la konbate tout son vi in réjime rasist l’apartéid. Téroris ? In moun la sign z’akor avèk son bann z’ènmi pou aboli l’aparteid. Téroris ? in moun la pass plis in tyèr son vi dann la prizon pou libèr son pèp épi lé zot par raport in réjime dominasyon.

Téroris ? Bann rézistan fransé l’amène la lite kont lo réjime nazi. Téroris ? Bann konbatan Vietnam pou z’ot libérasyon nasyonal. Téroris ? Tout bann konbatan la libèrté dann l’afrik épi dsi d’ot kontinan in, pé partou dsi la tèr.

Pou nout par, nout parti kominis la touzour pran parti pou bann konbatan la libèrté in pé partou dsi la tèr é sé nout fyèrté anou kominis rényoné. Tanka bann konplis bann dominèr, sèl z’afèr moin nana pou dir azot : alé pous kanar dan la pant Bélèr, mé sirtou la pa bézoin parl an nout nom.