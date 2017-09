« Mang mir i pé rèss dsi l’pyé, mang vèr i pé tonm atèr »

Mi souvien, in zour, mon domi-granpèr té i suiv in l’antèrman. In moun la domann ali si li té ankor la : konm pou dir, son l’az la, demoun i ropoz an dsou. I fo dir li té déza in matizalème, dann tan-la. Li la réponn, pars son fraz lété paré de toutan : « I sava plis jenn bèf l’abatoir ké vyé vyé bèf ! ». I fo dir mon domi-granpèr lété in moun l’avé la konvèrsasyon. Pou arprann mon kozman dsi la rout, mi pans zot i konpran bien sak i vé dir. I vé dir la mor si ou i doi, la poinn l’az pou vréman. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

NB lété pa mon granpèr, mé li la maryé avèk mon granmèr .