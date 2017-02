Mansonz i vien a shoval é li ariv an promyé, la vérité i vien a pyé é li ariv apré !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité souvan dé foi kan mi antann azot-bann rouz de fon - moin lé a d’mandé kosa k’i spass dann z’ot tèt pou di sak zot i di. I diré zot i viv dann in n’ot kalité d’mond vi ké zot l’apré rode toultan midi a katorz èr, invant dé shoz pou kontant z’ot tèt sinploman é pa pou kozé konm toulmoun i koz, épi dir in pé tout vérité ni antann partou kisoi dann zoinal, kisoi dann radyo, kisoi ankor dann télé, kisoi par ébzanp kan demoun lé an parmi. La vérité mon nové, sa i invant pa, na arienk la fosté k’i invant. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, mi èm bien antann aou dir lé shoz solman lé pa rar ou i tronp san pour san. Si mi konpran aou bien, la vérité sa lé konm in n’afèr natirèl : kan ou i répète sak ou la antann dann in radyo, sansa dann in télé, sansa dann la boush in moun i fé lo konésèr ou i di la vérité.

Poitan sak ou i di, i pé z’ète la vérité, konm i pé z’ète la fosté-in fos vérité, konm désèrtin i di. Matant, na in n’afèr i apèl lo zidé dominant é lo zidé dominant souvan dé foi i sèrv lo z’intéré bann klas dominant é bann klas dominant é tout son bann konplis i fabrik lo soi-dizan vérité k’i sèrv z’ot z’intéré. Pars sak ou i antann dé foi, sé konm k’i diré in produi toksik fé éksopré pou sèrv la koz bann klas dominant...

Matant ou i souvien kan bann z’amérikin la di i fo kraz l’Irak pars la-ba nana la bonb atomik. Donk l’amérik la domann l’otorizasyon l’ONU pou alé détrui, dann l’Irak, bann z’arm déstriksyon masiv. Donk zot la anvayi l’Irak, zot la ranvèrs gouvèrnman Saddam Hussein, mé kan zot la rod bann z’arm déstriksyon masiv, zot la pa trouvé pars lété in fos vérité pou ansèrv z’ot politik.

Donk, matant, kan ou i antann in n’afèr, méfyé aou, pars ou koné pa si lé vré sansa si lé fo é konm ou i koné mansonz i vien a shoval é la plipar d’tan li ariv an promyé, é la vérité i marsh a pyé donk i ariv apré. Tok ! Pran sa pou ou !