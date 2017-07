« Manzé Bondyé, kaka lo Dyab ! »

Souvan défoi, moin la pou rogard désèrtin moun dann la mès. Mé sa i pé z’ète vré an déor galman ! L’èrla, mi romark zot nana bon bon parol é si zot i réspèk z’ot parol, mi pans zot lé bon pou kanonizé. Mé lo problèm sé ké zot i réspèk pa z’ot bone parol-an touléka, pa toultan. I di pa ti gard ar pa fanm ton kamarad avèk anvi ? I di, mé lo zyé i di pa la mèm shoz ké la lang… lo zyé na poin balizaz… I di pa, i fo pa di lo mal dsi out proshin ? I di mèm mé i réspèk pa touzour lo bone parol… Provèrb moin la mark an o la, sa in provèrb morisien é li di bien sak li vé dir, pars ni koné nana bonpé kontradiksyon rant nout bann parol é nout bann z’aksyon. Ni vé, ni vé pa, mé nou lé bien konmsa. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.