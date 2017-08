« Manzé kui na poin propriyétèr ! »

Kan la métrès la mézon i di avèk lo vizitèr : « Alon fèr ! ». Sa i vé dir alon partaz in boushé manzé. Si lo vizitèr i ézite in pé, èl i di kozman nou la mark an-o la. L’èr-la nout kozman i fé pass lo l’invitasyon konm in n‘afèr natirèl, in bon règ do vi dann la sosyété… Mi pans, konm moin, zot la déza parti manz dann fèye fig dovan la shapèl tamoul, kisoi pou in fète dis zour, kisoi pou in sakrifis pou lo dyé Mourouga, sansa in n’ot fète é bin mi pé dir : la i domann pa ou arien… sof lo réspé pou in kroiyans si la pa la vote. Par l’fète, manzé kui la poin propriyétèr ? Non va, manzé kui nana son propriyétèr mé li aksèp partaz avèk in moun étranj si lo moun nana lo kèr pur, si li vizite aou avèk in bon l’intansyon. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.