« Mardi gra, shakinn son band ! »

Sète ané, mardi gra l’ariv moi d’févriyé dsi la finisyon é zour la, la fé karnaval. Koméla nana arienk marmaye l’ékol i fé karnaval la. Dann tan lontan i paré toulmoun té i fète é apré z’an avoir manzé épi boir lété l’okazyon pou bataye in kou… Jenn jan in kartyé té i sava dann l’ot kartyé épi kou d’poin kou d’pyé, kou d’tète, zot téi mézir la fors inn a l’ot. Sé pou sa, moin la mark kozman an o la pou bien amontré la pa in zour pou la pé, mé in zour pou règ in vyé kont souvan dé foi. Zot i konpran la sosyété té divizé é pou lontan, si tèlman ké toulmoun téi frékant pa inn l’ot, é konm i di, téi mélanj pa non pli. Shakinn té i doi shoizi son kan. Sa lété obligatoir. Alé ! Mi lèss azot fé travaye z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.