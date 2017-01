« Margoz lé amèr, mé lo grin lé dou »

Nou la fine koz de sa é, moin lé sir, zot i konpran pa pou kosa mi arkoz ankor zordi. Pétète zot va pans moin lé sèk mé la pa vré pars anplis sak mi koné épi sak mi invant nana sak mi sava trap dann bann liv lo bann bon z’ékrivèr rényoné. Arzouté ankor sak mi antan dann kasaz lé kui kréol… Bin alor, pou kosa mi arkoz de sa ? Pars kan moin la kozé, promyèr foi, moin la tournkozman-la konm in plézantri, in zé d’mo, in répons bann paran i donn bann z’anfan tro késtyonèr. Mé ala, moin la fouye-fouye dann « somi-lo mo » (Daniel Honoré) é moin la trouv lo l’ésplikasyon-la : kozman-la i prouv ké dann la vi tout lé pa mové, nana osi sak lé bon - lo sik sré lo bon, é l’amèrtime sré lo mové. Sof z’ot réspé, in bon rougaye krokodil la pa si mové k’sa malgré son l’amèrtime. Margoz dann bouyon la mori lé valab osi. Mi éstop tèr-la, sinploman pou dir azot ni artrouv pli dvan sipétadyé.