« Marsh an group, ou va gingn travèrsé mèm si zoi i bar out shomin »

Dann tan lontan désèrtin moun l’avé zoi é zoi téi ansèrv in pé konm gardien. Solman lo problèm konm la kour té pa anbaré, zoi téi pavane in pé dann shomin é zot i kroi shomin t’a zot. Bann marmaye té i marsh an bann pou éskiv lo zoi. Koman téi fé ? Si ou lé plizyèr, in pé i kour dsi la droit, zoi kour dsi la droit, in group i travèrs dsi la gosh. Zoi i artourn dsi la gosh, bann marmaye dsi la droit i travèrs z’ot tour. Astèr kour aou, rès pa la, mèm si out kèr i bate dan out do… Si ou lé tousèl ou lé riskab romont out kaz pars inposib aou pou trik lo zoi. Konm de koi, avèk in bon stratézi, a plizyèr, ou lé bonpé foi pli for é bonpé foi pli malin ké tousèl. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.