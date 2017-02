Matant arète di n’inport de koi !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi sort antann ankor in jenn moun rokin l’atak ali dan la mèr par koté Sint-André. Mon kèr i fé mal pou sète famiy-la. Pèrd in anfan vinn-sizan, sa i doizète in gran doulèr pou in famiy. Lé vré li la parti la mèr in mové l’androi é li té pli sir trouv rokin l’androi-la. Konm mi oi la : soi i tyé tout rokin dan la mèr, soi bann famiy na ka anmar z’ot zanfan avèk lo pyé d’li. Konmsa i sar pa ravaz bann bébète dann l’oséan. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, ou l’apré di n’inport de koi ou la.

- Vi di, i fo tyé tout rokin dan la mèr. D’abor sé in n’afèr i gingn ar pa fé tanmyé. Pou kosa ? Pars d’apré ou, rokin i sèrv pa arien ditou l’androi li lé, é dopi sé pa konbien milyonn z’ané. 450 milyonn z’ané d’apré sak moin la lir par si par la. An konparézon l’om modèrn i égzis dopi 150 mil z’ané solman. Zordi mi sava pa diskite dsi sak rokin i ansèrv mé mi di aou solman si li viv dopi lontan konmsa sé ké li nana in rol pou zoué dann la konsèrvasyon la natir. Donk tyé lo bann rokin ? Sé in bétiz. Limit lo nonm rokin. Mé koman ? Trouv in bon tik-tak éléktronik pou fé rès azot loin ? Akoz pa, é sa i dovré pa z’ète insirmontab pou lé z’om si tèlman zot i nyabou invant dé shoz.

- Amar bann marmaye dan la kaz ? Ala ankor in bétiz. Kontinyé défann tout, lé pa non pli in solisyon ! Sort pa dann shomin kan na siklone ! Alé pa volkan sof kan la lav la fine in pé abati ! Alé pa dann la mèr pou fé l’éspor tansyon rokin, sansa la movèz mèr ! Matant l’om modèrn sé l’om é sé in konkéran sansa koman li noré fé pou alé – dopi in valé dann l’Afrik !- partou dsi la tèr, dann in tan li l’avé arienk bann moiyin ridikil. Konm i di dann Tintin, l’om la pa in l’omlète. Sak i fo fèr, mèm si lé tro tar pou sak la fine pèrd z’ot vi, sé in l’édikasyon konm i fo, sé in l’antrènman konm i fo, sé in l’ékipman, é in l’informasyon bien konm k’i fo ! La solisyon sé zamé antrav la libèrté d’moun. Tok ! Pran sa pou ou !

NB - Nout kondoléans pou la famiy la pèrsone la pèrd la vi zordi.