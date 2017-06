« Matant i san bon, tonton gro transpirasyon »

Mi souvien mon papa té i yèm shant bann shanson lontan, bann shanson dann tan li té jenn. An parmi l’avé inn téi di lo papa avèk lo momon lété mal asorti. Dizon té i ropran in pé kozman pou la rout moin la mark zordi. Sa sé dé shoz k’i ariv, mé la pa pou sa lo dé koté soulyé i antann pli mal sansa pli bien ké kan zot lé in pé parèy rantre zot. Sanm pou moin, lé shoz i pé roul konmsa ziska lo diférans i oi tro é l’èrla konm i di, i ariv la bransh i kass, sansa i bril la paye. In késtyon kant mèm : ziskakan dé moun pa ditou parèy i pé viv ansanm ? Pétète tout in vi si inn konm l’ot néna l’éspri larj épi i yèm vréman. I pé mèm an n’avoir nos d’or, nos l’arzan épi nos platine rant dé moun. Alé, mi lèss azot fé travaye z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.