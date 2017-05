« Mèm a l’éstime i vann pa poisson dan la mèr »

Kosa i lé in vant a l’èstime ? I sifi kalkil la valèr aproshan épi antann dsi la shoz é dsi lo pri. Ou la pa pézé ! Ou la pa méziré ! Ou la éstimé. Mé poisson dan la mèr, toultan k ‘la pankor péshé, koman i éstime sa ? Mé kosa sa i vé dir pou vréman é kosa lo moun la invant in n’afèr konmsa ? Mi koné in kozman dann la lang fransèz i di : « I pé pa vann la po in l’ours avann tyé ali. »… Poitan na d’moun i vann dé z’afèr la pa zot : dann zistoir Bik-Bok na in ga la vann in lyèv troi prète inn apré l’ot épizapré la parti manz lyèv-la avèk son kopine. I di pa la-ba, Sin-Pyèr na in notèr, fitintan, la vann térin té mèm pa borné. Donk sak lo kozman i di lé vré pou vréman mé volèr, razèr d’pint, roulèr d’fos, sa sé in l’éspès i mank pa. Sèl parad ? Méfyé konm lé dsi l’fé. Alé ! mi lèss azot, si zot i vé, kass z’ot kok la dsi