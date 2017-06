« Mèm lo shien néna son kamarad. »

La solitid ? Sa in kékshoz demoun, an zénéral, i yèm pa tro : kisoi la solitid an vré, kisoi lo santimann solitid, kisoi in solitid rodé… Na poin lontan moin la parti l’antèrman in vyé kamarad. Son vyé madam té la, é èl té apré arprosh in dalon pars li la pa rann vizit son vyé mari mé lo boug i arvir aèl, li la pa vni oir son prop kamarad pars li téi fé konprann i fo done ali in pé d’lèr é lo pli vite posib. L’èrla, lo vyé madam la di, li koné son mari i yèm pa l’amayaz mé la pa parèy rodinèrman é dsi la finn zour pars son mari l’avé in sèl pèr sé fini tousèl. Donk ala in moun té i yèm pa la solitid, mé, aparaman li la fé tout pou li ète tousèl. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.