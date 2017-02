« Mèm si ou i lèv out pyé vit, ou i koul dann lo kant mèm »

Nana d’moun la touzour rèv marsh dsi d’lo. Ni koné lo zistoir Zézi kan li la marsh dsi lo lak Tibèryad é kan li la fé pèr son z’apot Pyèr té i kroi li sava noiyé. Mi rapèl in ga té i koné pa nazé, l’avé fé in paryaz li marsh dsi basin d’lo é li té i ésplik : avan in pyé i anfons mi anvoye l’ot, avan ké l’ot i anfos mi anvoye lo promy pyé, ziska ké mi ariv l’ot koté basin . Zot i koné kosa l’arivé ? Bin rozman l’avé inn-dé ga téi koné nazé épi la tir ali dann lo malpasé. Sa i vé dir, dann la vi, i fo pa rode l’inposib. Ou i trouv ar pa li ! Mé l’inposib, pou son par, li va trouva ou ! Alé ! Fé travaye z’ot koko la dsi é nou va artrouv pli d’van sipétadyé.