« Météofrans t’in kouyon par raport l’éskargo »

A ! Sa in vyé kozman demoun lontan é ni pé diskite san finisyon dsi, san trouv lo bout pou vréman. Nora touzour inn-dé pou dir la météo é zéro lé parèy é d’ot pou fé konfyans kant mèm. In l’égzanp sélèb : in ga konm Mark Twain, in l’ékrivin z’amérikin, té i di : « Lo problèm avèk la météo sé li di pa toultan lo kontrèr la vérité ». Donk pou bann kont-la-syans i fo pa fé konfyans la météo. Mantèr, sharjèr d’lo ! Kan li di la pli i sava tonbé, solèy i pète é lo kontrèr, kan i di siklone i vien, siklone i bar. Sé pou sa bann vyé zabitan té I fyé plito dsi la natir : gèp I fé son ni dan la kaz ? Mové tan pou sète ané. L’éskargo i monte dsi lo mir ? Gro plui i tard pa pou pété. Lo shat lé nèrvé, l’oraz la pa loin. Niyaz an pyé d’van dann syèl ? Siklone mi di azot siklone ! Mé alon kalkil in kou : lé pa posib rékonsilyé la syans avèk la konésans lontan ? Mi pans ké oui, sirtou ké zordi la syans nana lo moiyin pou vérifyé si lo tradisyon lé vré sansa si li lé pa. Inn i pé donn la min l’ot. Zot i pans pa ? Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.