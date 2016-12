Mi èmré bien trouv in n’afèr konmsa dann dokiman nout parti

Parti kominis i prépar son névyèm kongré pou komansman lo moi d’févriyé. Konm pou shak kongré, mi pans la tète in pé i doi shofé. Pou in bon rézon ! Sé ké nout dirizan, konm nout militan i vé sak nana dé myé pou nout parti é i vé galman ké nout kongré i mark in date inportan dann l’istoir nout péi La Rényon.

Zistoman moin té apré kalkil sa kant toud’in kou moin la rapèl sak nou téi apèl, dann tan, lo bann tèz lo parti kominis rényoné : in sinp dokiman tiré avèk la ronéo é dann so dokiman mi souvien bien an avoir trouvé avèk kontant man plizyèr paz dsi l’istoir La Rényon.

La-dan téi parl l’ésklavaz, téi parl galman la lite bann maron la sov dann boi. Téi parl l’angazman. Touléka té i anparl tout lo tourné-viré l’istoir nout péi épi lo blokaz nou téi koné dann tan l’ané 1959 kan gouvèrnman La Frans la désid bayone nout pèp par la frode éléktoral épi la vyolans, arzout ankor avèk sa la koriopsyon.

Zot i pans in parti i doi okip l’istoir son péi ? Pétète zot i pans sé in n’afèr rézèrvé pou bann l’istorien obzéktif épi syantifik ? Pou moin sa sé in pé d’la foutèz pars lo sans l’istoir sa lé pa rézèrvé pou bann éspésyalis sirtou kan ni vé konète nout pasé, pou démaye nout prézan épi prépar nout l’avnir.

Ala pou kosa mi èmré artrouv dann bann tèz nout névyèm kongré sak moin la dékouv émèrvéyé dann bann tèz nout kongré 1959.