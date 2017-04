Mi pans pa lo péi i sar sort dann zéléksyon la, astiké konm in pyès l’arzan nèv

Astèr ni koné kisa i lé lo dé kandida lé kanifyé dann lo l’ésprint final pou gingn la plas prézidan La Répiblik. Konm in pé i di lo dé sé dé kandida antisistèm. Anti sistèm ? Kosa k’sa i vé dir ? Sa i vé dir, paré-t-il, zot lé pa dann la gosh, zot lé pa dann la droite. I paré galman zot la pa égzèrs lo pouvoir konm parti sosyalis épi l’UMP, inn apré l’ot é l’ot apré inn.

Kan i di amoin ou lé pa dann lo sistèm, mi pans ou lé pa dann sistème kapitalis épi dann sistèm néàkolonyal. Alé oir, Inn lété i travaye dann la bank é i paré li la bien gonf son posh an milyon siouplé. Aprésa, li la rant dann la politik avèk parti sosyals é mèm, momandoné li lété minis in gouvèrnman alé oir l’avé in prézidan l’avé, paré-t-il déklar la guèr la finans ! In guèr la finans la gagné san tro forsé.

L’ot lé avoka é d’apré èl, èl sré pa dann lo sistèm nonpli, mé la famiy lé kapitalis, vi ké zot lé propriyétèr lo bann l’izine Lafarge. Li lé pa dann lo sistèm, mé an kalité d’avoka li la ède in bonpé bann gro kolon roganiz la fuite l’arzan dann péi étranj. Li lé pa dann lo sistèm, mé la zistis l’apré rode ali pou inn dé trikmardaz avèk l’arzan lo l’asanblé éropéène.

Donk si mi tronp pa zot lé antisistèm, mé zot lé bien dann sistèm l’arzan. Alor, asé fé prann anou po d’shanm pou pla kouvèr.

Inn dé dé va gagné, sa lé sir. I vo myé pa sé sak lé alyansé avèk tout bann parti l’éstrèm droit.I vo myé pa sak la érite lo parti l’éstrème droite i gagn pars nout tout i koné son l’idéolozi i rapèl mové souvnir… Nout port parol la bien di i fo pa ni fé lo li l’éstrème droit donk nou la bien konpri i fo pa in sèl voi i pèrd dsi Marine Lepen.

Mé apré dézyèm tour, La Frans nora in prézidan é nou osi par la mèm okazyon, mé mi doi dir azot mon bann dalon : mi pans pa lo péi i sa sort ladan astiké konm in pyès l’arzan nèv.