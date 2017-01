Lindi moin la trouv in dalon la dmann amoin si moin la suiv lo primèr, si moin la parti voté, é si lo rézilta i bote amoin. Konm li tonm in bon kamarad avèk moin, moin la di ali, moin lété in pé okipé sé tan isi sé pou sa moin lé pa tro dann l’aktyalité. Li la di amoin konmsa : « Antansyon si ou i okip pa la politik ébin la politik sa s’pé va okip aou ! ». Aprésa nou la koz dé soz é d’ot mèm si nout l’éspri té pa la pou vréman avèk lo badinaz abityèl. Zot i konpran son l’éspri konm la myène l’avé rès dann la politik é té pa tro kapab sort la-dan vitman-vitman.

Pou mon par, moin la pans moin la vote Holland pou lo zéléksyon l’ané 2012 é pou lo primèr bann sitoiyin. Fransh vérité, moin la rogrété pars prézidan-la la dévir lo do avèk son bann promès é li la mèm pa ésplik son bann zéléktèr pou kosa. Moin prézidan, Tatitatitatitata ! Moin prézidan... Sèl z’afèr li la di é sa sé in zésplikasyon k’i bote pa moin ditou : li la di li atandé pa trouv La frans dann l’éta li la trouvé. Koman li té i atann pa sa ? In moun bien instalédann la politik nasyonal, éropéène é intèrnasynal konm li té i atann pa trouv in sityasion konmsa ? Koulèv-la lé tro gro pou anvalé.

Arzout èk sa li la vni la-ba Sin-Lui pou li fé in bann promès té i bote amoin, mé li la pa réspèk son promès. Pli pir l’état la marsh min dan la min avèk Didier Robert é li la mèm pa zoué son rol. Alor, moin té pa pou alé donn in éro, pou argréte sa dann sinkan. Sak nana in poinn vizé dann la politik fé sak li vé : rakont amoin blan pou noir si li vé, mi kroi pa. po d’shanm la pa pla kouvèr !

Primèr ali si li vé, mé pou l’instan moin lé pa intérésé, larg mon l’ourlé.