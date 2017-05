« Moins nana do ri, plis nana kuiyèr pou plonz dodan »

Mi pans sa in provèrb bann zyé bridé sa kisoi shinoi, k’i soi in n’ot nasyon l’éstrèm oryan. Lo sans prop la pa difisil pou konprann, dizon la pa nésésèr an avoir bak plis vinn-tuit pou konpran sa ki vé dir pou vréman. Sa lé vré dann bann péi la famiy lé long avèk lo paran, lo gran paran, mèm lo aryèr épi lo bann z’anfan. La fain, sa sé in kéklshoz la mark la vi bann pèp dopi lontan, é i kontinyé ankor zordi vi ké noré dsi la tèr plis in milyar d’moun i soufèr la fain-pars la fain sé in soufrans é pa pou zoué siouplé. Astèr lo sans zénéral i arzoinn avèk in kékshoz i apèl la rarté, é la rarté osi sa la mark l’istoir l’om modèrn pandan lo dé san mil z’ané ké li lé dsi la tèr é la mark ali si tèlman ké li lété blizé alé dsi tout la tèr pou trouv in plas pou viv. Zordi nan ankor la rarté é oplis i sava oplis nora sa. Mé antansyon l’om avèk son roshèrch, avèk la syans nana lé z’arm kontr sa.alé ! Mi éstop tèrla é mi lès azot kass z’ot koko la dsi. Ni artrouv pli d’van sipétadyé