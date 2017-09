« Momon bourik i pran son pti pou in pir-san »

Zanfan bourik sé bourik ! Zanfan shoval sé shoval ! Zanfan koshon sé koshon mèm ! Sa sé dé shoz ké ni koné. Soman, si i baz d’apré nout kozman mèm bann z’animo I diré i ronyé z’ot pèrsonalité. Pou ète fran, bann kozman-la i adress plito la ras imène. I adress anou, pa bann z’animo, pars par l’fète ni koné pa ankor kosa bann z’animo i pans. O fète ! Ni koné mèm pa si zot i pans. An touléka, lo zour nou va konprann sak i éspass pou vréman dann la tète in z’animo nou sar étoné. Mi promète azot ! Nou sar étoné é nou sar blizé shanj nout manyèr fèr avèk li. Tan k’a nout kozman zordi, nout tout I konpran kosa li vé dir pou vréman. Donk, ni pran nout z’anfan pou sak li lé pa touzour é ni domann ali in rézilta pétète lip é pa trapé. Sa sé in n’afèr i gonf nout shoviy é nou lé kontan. Alé ! Mi less azot fé travaye z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.