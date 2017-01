« Momon in sèl, papa plizyèr ! »

In kozman pou la rout

Mon bann z’ami, mi pé dir azot sa in kozman i égzis an vré épi kan ou i gingn sa dann out figir la pa pou fé ri la boush, ni pou fé plézir aou. Pars, si ou sé in bononm, oi ou mèm kèl pla la pèrsone l’apré sèrv aou : la pa in pla rafiné, mé in platré déstiné près a fé trap aou la poplèksi. Moin, pèrsonèl, moin la fine gingn sa é mi pé dir azot la pa in n’afèr k’i fé d’ bien. Poitan, fransh vérité, in z’anfan nana in papa épi in momon : momon sa i tonm sou la sans ! Papa osi pars ni koné bien, dann in fékondasyon, i fo in l’ovil é in spèrmatozoïd pli dinamik ké tou lé z’ot é li pé sort solman avèk in sèl bononm. Donk lo kozman moin la di an-o la, sé in kouyonad an parmi bann kouyonad mé in kozman la pa blizé raport la vérité syantifik. Dsi so bone parol, mi kite azot é konm mi di d’abitid, ni artrouv pli d’van sipétadyé.