« Momon kajou i trouv son pti zoli. »

Kosa i lé kajou ? Kajou t’in sinz. Dann zardinn l’éta, fitintan l’avé kajou. Mi koné pa si in zour in fémèl kajou la fé pti, pars moin la zamé vi pti kajou dann zardinn l’éta. Sak mi koné sé ké bann ti-sinz lé bien joli, mèm si pou in pé sé in bann grimasyé. Kant in moun i di in kozman konm moin la mark an-o la, moin lé sir sa i doizète vré. Dann télé i amontr bann z’animo dann la natir, sansa dann park é mi pans konm moin zot i yèm gard bann fime z’animo é si zot i yèm gard sa, la pa pou son vilin, mé sirman pou son zoli... Mi koné pa pou kosa, kan mi gard bann momon sinz apré kaline z’ot ti, mi pans mon momon é mi rèv lo zour èl la poz dsi moin lo zyé l’amour. Na poin arien i rann zoli konmsa ! Alé, si zot i vé, fé travaye in pé z’ot tèt la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé