Mon kandida, sé La Rényon mon dyé ségnèr ! Ki d’ot ?

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, m’a dir aou in gran nouvèl ébin pou lo zéléksyon k’i vien mi sava vote pou la droit. Moin lé sir ou i sava tonm vant an l’èr kan ou va aprann in nouvèl konmsa. Pou kosa ? Pars moin lé plin avèk lo Grolland, gran prométèr ti donnèr. Pars, mi suiv moi pou moi mon salaryé é mi romark li la pa goumant inn tyork pandan lo sink z’ané lo ga la fé son maryol dann lélizé. Arzout èk sa, konm moin la tonm dann marmite tizane la droit étan jenn, ébin m’a kontinyé vote pou li ankor in bon koup de tan mèm si inn-dé mal fourné l’apré sèye détourn lo moun é fé prann azot blan pou noir é vèrsi vèrsa. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, vi étone pa moin ditou, kan vi di sak vi di. Lé vré Grolland la trok parol avèk lo moun. Lé vré li la fé pran anou po d’shanm pou pla kouvèr, makaroni pou la bouji é final de kont lé vré kan i di fèr kroir sé in métyé li koné bien pratiké... Mé anon parl in kou la droit. I étone pa moin ké li lé dann sète éta : pars kan désèrtin moun i prèsh la moral, l’abstinans é la povrété pou lé zot é zot lé plito okipé pou délash in kran dsi zot sintir, Bin arien i étone pa moin.I fo méfyé bann fo profète !

Pars mèm si mon zansète té zésklav par in koté mète par l’ot koté, zangazé par in bransh zangazis par l’ot bransh ébin la pa moin pou alé vote pou in moun i fé konmsi-konm dann tijan - li nana la fès an or, é si li la poin i diré bien li fé konmsi sansa li vé an avoir pou vréman… I pran pa zanfan bondyé pou kanar sovaz ! La pa késtyon manz la lène dsi nout do ! Arzout èk sa son bann propozisyon lé riskab fé mor nout tout konm Job dsi son ta fimyé. I étone amoin in moun konm vou matant, pli malin ké vinn sink pintade i gob ankor bann fadèz konmsa.

Alé, matant mi kal tèrla, pars sansa moin lé riskab gingn in l’apopléksi, si mi pans tousala. M’a di aou si lété posib, moin nora vote pou mon péi la Rényon pars sé sak i kont lo plis pou moin. mon kandida ? Sé la rényon, mondyé ségnèr. Tok ! Pran sa pou ou !