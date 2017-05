Mon patri sé bonpé plis k’in boushé manzé pou moin

Mé z’ami, zot i koné lo rézilta zéléksyon prézidansyèl dan La Frans. Zot i koné ki k’la gingné é ki k’la pèrd. Inn foi ké sa la fini, mi pé dir azot, moin lé kontan konm pa. Pou kosa ?

Moin lé kontan pars l’éstrèm droit-sanm pou moin fasis la pèrd. Moin lé kontan pars lo bann manipilatèr l’éstrèm droit la pa nyabou aral avèk zot in majorité d’moun. Mi di bien bann manipilatèr : pétète kék dizène milyé d’moun nana an partaz l’idéolozi fasis pars lo pli nonbré sé, d’apré sak mi kroi, demoun gouvèrnman droit konm gosh, épi lo sistèm kapitalis la fé tonm dann kanal.

Dopi in koup de tan mi rogard bann roportaz dsi lo bann fèrmtir l’izine, dsi bann z’imèb anbandoné, dsi bann vilaz na poin l’ékol, la poin in sèl biro pou la pos é mi apèrsoi dann péi La Frans nana in bonpé d’moun anbandoné konm nana isi La Rényon. Donk mi pé pa z’ète kontan pou sa, sirtou ké lo vinkèr, moin lé sir kapitalis mondyalizé i tard ar pa pou ral ali z’ot koté. Pyé d’boi i tonm koté li pansh !

Astèr kosa mi pans ? Mi pans mon péi. In moun i pé pa anbras pli loin k’son bra é mi koné bien mon bra lé kourt. Mi arpans mon péi La Rényon-moin lé patriyot pou mon péi, sa zot i koné - é mi domann kansa la mazorité bann rényoné va donn la min pou nou ansort anou ansanm. Kansa l’intélizans kréol va rouvèr pou konprann sa knout parti i propoz sé sa k’lé bon.

Mi pans ankor bann péi l’outremèr é mi domann kosa i pé fèr pou ède azot ansort azot in pé myé : l’èrla mi di moin lé solidèr mé mi koné mon kapasité ède azot i sava pa bien loin. Mi apns galman bann péi l’oséan indien é mi domann amoin kansa zot va désid nout tout donn la min ansanm pou nou oir in pé pli klèr.