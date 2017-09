« Moush i rant pa dann in boush fèrmé ! Li sort pa non pli ! »

Moin la pankor antann sa, isi, dann mon péi mé mi koné sa in kozman i égzis dann tron komin l’imanité, é a bien kalkilé, la pa in konsèy initil. Pou kosa ? Pars, si ni kalkil bien, la sazès popilèr i amontr anou souvan dé foi i vo myé fèrm sa boush ké di in parol an tro. In parol an tro ? Si ou i rogrète pa li domin, ou va rogrète ali lo zour d’apré. Souvan dé foi, apré in diskisyon, out z’ami i di aou : « Akoz ou la pa di sosi ? Akoz ou la pa di sola ? ».I pé di sosi, i pé di sola, dakor mé aprésa ? Si la poinn apré, tout i pé dir, mé si nana in apré ? Kalkil z’ot minm ! Lé vré la lang la poin lo zo mé ranbobine lo fime si ou i vé, z’imaz la fine alé. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.