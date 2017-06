« Mové zèrb i rode pa l’antrotien »

Mové zèrb, kosa i lé ? Ni pé dir sé in zèrb la pous dann out zardin san ké ou i domann pa li arien. Kisoi li l’ariv la dann kaka zoizo ! Kisoi lo van l’amenn ali la ! Kisoi lo grin lété solman an somèy é li la démar kan kondisyon té bon. Donk li la pa bézoin lo mèt i okip dé li. Parèy la movèz édikasyon, parèy bann vilin manyèr, parèy demoun in pé sovaz é la poin arien pou déshovajé. Astèr dé mo dsi mové zèrb, pou di sinploman sa na poin, na arienk demoun i koné pa kosa épi koman k’i ansèrv d’apré sak in shamann la di. Donk si ni arvir dsi la késtyonn vilin manyèr moin la mark an o la, ni pé dir sak la manké sé in bon l’édikasyon bien améné : in bransh la pous tort pri a tan, tilamp tilamp i gingn ramenn ali. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.