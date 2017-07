« Na dë bon moun : inn lé mor, l’ot lé ankor dann vant son momon. »

Si in moun i di kozman-la, arienk pou fé ri la boush, soidizan, ni pé domandé si li kroi pa ditou, in pti pé, sansa in bonpé sak li di. Ni pé domann galman si li di sa pars li kroi, sansa si li vé fèr kroir… I paré, dann désèrtin parti politik, na demoun éspré pou form bann kandida pou dir dé shoz zot i kroi pa mé lo moun i antann lé riskab i atann ké sa. Pou arvir dsi nout kozman an o la, si in moun i di sa é si ou i domann ali, si li koné in sèl bon moun an parmi l’moun li koné, li lé riskab di oui, aprésa li pé trouv dé, troi, kat, douz pèrsone li koné li pans sé d’bon moun. Kozman la i sort pa dann la rézon, mé dann l’imèr momandoné ou lé d’dan . In zour moin la antann, dann télé in moun apré di : si demoun téi di arienk sak zot i pans, pou vréman, dann fon z’ot kèr, la plipar d’tan noré in bonpé silans dann la konvèrsasyon. Alé ! Mi éstop tèr la é mi lèss azot, si zot i vé, kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

NB-Nana in syans i apèl la dyaléktik i amontr in médaye nana son rovèr, donk in pil avèk in fas. Lo fas i égzis pa si na poin lo pil, konm lo pil i égzis pa si na poin lo fas. Mi pans ala in bon métod pou rézoné suivan la rézon… pa kom in tanbour bien sir.