« Na poin santyé pou arzoinn in pyé d’boi i done pa lo frui »

Si zot nana l’abitid marsh dann boi, moin lé sir zot la fine fé la romark, tazantan nana in santyé pou alé in plas. In santyé demoun la trasé afors pass par la, donk afors marshé pars in santyé sa i tras an marshan. Pou koué ? Pé s’fèr pars nana pyé zanbrozade dsi lo bor la ravine. Pé s’fèr pars nana kékpar in gro pyé prine péi, sansa in gayar ranjé gouyavyé, in pyé zanblon sansa d’ot pyé d’boi ankor. Mé si na poin tousala épi d’ot z’afèr intérésan, demoun i pass pa, épi i tras pa santyé. Boudikont, mèm dann boi, ou suiv in shomin si oui trouv out l’intéré. Boudikont ou i sava pa in l’androi si sé pou la po patate, si na poin arien i intérès aou dann l’androi. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.