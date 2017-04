Ni dézintérès pa la gouvèrnans La Frans, mé la gouvèrnans La Rényon lé plis k’inportan pou nou

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité, mi pans zot i doizète dann lo péi d’san savoir zordi. Zot i pansé Mélenchon téi sar gagn lo zéléksyon mé la pa ditou konmsa k’la éspasé vi ké lo Mélenchon la sort dimansh o soir par la ptit porte. Zot la shant de moun tout lo komérazr la sizyèm répiblik, l’asanblé konstityante mé lé bien domaz pou zot, zot i oir ar pa arien dann tousa. Finalman, zot i sort gingn ankor in kou d’rès trankil. Lé kant mèm annuiyan kan in parti politiki gingn in paké d’rès trankil é tré pé d’ siksé. Tok ! Pran sa pou toué.

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, mi trouv sak ou i di lé karéman étonan. Ala in moun, son parti i sort gingn in batlavé vèy pa koman é sé in n’ot kandida é in n’ot parti té apiye kandida la, ké ou l’apré krétiké. Akoz ou i parl pa nou in pémésyé Fillon, akoz ou i parl pan ou in pé lo parti Répiblikin. Fransh vérité, moin nora profèr antann sak ou i pans dsi out prop kan é pa out litani dsi nout parti é tout bann rouj de fon.

Inn foi ké nou la di sa, i fo mi rapèl aou kant mèm, pou kosa nout parti i vanj koméla. Li vanj pou la résponsabilité bann rényoné : pou zot droi prann bann désizyon k’i fo pou nou gingn nout dévlopman. Mèm si la pa tro fasil prézant nout poinn vizé dann bann gran média : in l’égzanop, kan Yvan, nout port parol i di nout parti i sobate pou la résponsabilité bann rényoné, touzis si lo télé, sansa lo radyo i rode pa in moiyin pou ferm son také.

Donk si ou i pé koprann anou, ni dézintérès pa pou la gouvernans La Frans, mé la gouvèrnans La Rényon sa sé in n’afèr i plis k’inportan pou nou. Tok ! Pran sa pou ou.